МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс иены к доллару снижается в понедельник утром и достигает минимального значения с декабря 2015 года, свидетельствуют данные торгов. Цена биткоина растет на 5,9% в понедельник утром

По состоянию на 8.33 мск курс доллара к иене увеличивался до 123,13 иены с уровня предыдущего закрытия в 122,06 иены — максимума с 18 декабря 2015 года.

Курс евро к доллару уменьшался до 1,10952 доллара с 1,0981 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 989,15 пункта.

По словам аналитиков Daiwa Capital Markets, которых цитирует газета Wall Street Journal, слабость иены можно объяснить вероятностью того, что Банк Японии не спешит ужесточать свою политику, в то время как другие мировые центробанки — в частности, Федрезерв США — уже начали это делать для борьбы с ускорением инфляции.

На текущей неделе инвесторы будут оценивать макростатистику по США. Аналитики полагают, что в среду минторг страны сообщит о росте американского ВВП в четвертом квартале на 7%. А в четверг будут опубликованы данные о безработице в США, которая, как ожидается, в марте сократилась до 3,7% с 3,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 475 тысяч.