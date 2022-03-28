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https://1prime.ru/Financial_market/20220328/836522316.html
Российский рынок акций падает в начале торгов понедельника
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. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 0,12% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.03.2022
акции, индексы, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 0,12% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
Новость дополняется