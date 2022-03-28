МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в понедельник растут, инвесторы рассчитывают на некоторое ослабление геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно в понедельник

По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,38%, до 7511,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,19%, до 6631,97 пункта, немецкий DAX — на 1,42%, до 14507,08 пункта.

Европейские рынки начинают текущую неделю ростом, трейдеры продолжают следить за геополитической обстановкой. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров с делегацией Украины пройдет очно 29-30 марта, и рынки находятся в ожидании итогов встречи.

"Инвесторы цепляются за надежды о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть скоро достигнуто", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Interactive Investor.

На текущей неделе будут опубликованы предварительные данные по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция в регионе в марте ускорилась до 6,5% с 5,9%.