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https://1prime.ru/Financial_market/20220328/836524373.html
Российский рынок акций закрылся снижением по итогам торгов понедельника
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. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует... ПРАЙМ, 28.03.2022
акции, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 823,04 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля — 94 рублей, курс евро — на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.