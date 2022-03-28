МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 823,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля — 94 рублей, курс евро — на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.