МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к доллару и евро шестую торговую сессию подряд; курс евро опять протестировал ключевой уровень поддержки 100 рублей, но пока держится выше, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Ожидания возобновления во вторник переговоров по Украине поддерживают настрой рублевых "быков", курс сползает к 90 рублям за доллар.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск падал на 2,51 рубля — до 93,49 рубля, евро — на 3,49 рубля, до 101,51 рубля.

Доллар и евро максимально падали в ходе торгов понедельника уже до 92,51 рубля и до 97,5 рубля соответственно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Повышение рубля на российском валютном рынке продолжается шестой торговый день подряд.

Инвесторы оценивают развитие событий вокруг Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд российско-украинских переговоров, как ожидается, начнется 29 марта в Стамбуле. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть шансы на договоренность между Москвой и Киевом.

Что касается санкционной тематики, то в ЕС многие против эмбарго на поставки энергоносителей из РФ, но взят курс на снижение энергетической зависимости от России, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Вряд ли быстро это возможно, однако проблемы с оплатой/логистикой уже снизили экспорт нефти в марте на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Длительные перебои грозят сокращением добычи, и быстро восстановить ее будет сложно", — добавляет он.

Между тем, президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу в рубли платежей за поставки газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Это создает позитивный фон для курсовой динамики рубля.

Пока доллар упал к рублю на 3,6%, евро — на 4,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 10,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В условиях сохраняющегося контроля за движением капитала и отсутствия серьезного ужесточения санкций курс доллара может продолжить медленно сползать в направлении 90 рублей, оценивает Полевой.

Для ЦБ сейчас будут важны не только прогнозы инфляции и роста, но и понимание того, как может измениться потенциал экономики, — это и определит эффективность и масштабы возможного смягчения политики в ближайшие месяцы/кварталы, добавляет он.

К 31 марта должны быть раскрыты подробности процесса перехода к платежам за поставки в рублях, что вкупе с реакцией стран-импортеров во многом задаст динамику рублю на этой неделе и в будущем, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В целом пока дальнейшее движение курса ниже 90 рублей за доллар может быть ограниченным до появления принципиально важных для рубля новостей", — полагает он.