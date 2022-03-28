Российская валюта сохраняет рост к доллару и евро шестую торговую сессию подряд
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к доллару и евро шестую торговую сессию подряд; курс евро опять протестировал ключевой уровень поддержки 100 рублей, но пока держится выше, следует из данных Московской биржи.
Ожидания возобновления во вторник переговоров по Украине поддерживают настрой рублевых "быков", курс сползает к 90 рублям за доллар.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск падал на 2,51 рубля — до 93,49 рубля, евро — на 3,49 рубля, до 101,51 рубля.
Доллар и евро максимально падали в ходе торгов понедельника уже до 92,51 рубля и до 97,5 рубля соответственно.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА
Повышение рубля на российском валютном рынке продолжается шестой торговый день подряд.
Инвесторы оценивают развитие событий вокруг Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд российско-украинских переговоров, как ожидается, начнется 29 марта в Стамбуле. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть шансы на договоренность между Москвой и Киевом.
Что касается санкционной тематики, то в ЕС многие против эмбарго на поставки энергоносителей из РФ, но взят курс на снижение энергетической зависимости от России, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".
"Вряд ли быстро это возможно, однако проблемы с оплатой/логистикой уже снизили экспорт нефти в марте на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Длительные перебои грозят сокращением добычи, и быстро восстановить ее будет сложно", — добавляет он.
Между тем, президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу в рубли платежей за поставки газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Это создает позитивный фон для курсовой динамики рубля.
Пока доллар упал к рублю на 3,6%, евро — на 4,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 10,4 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
В условиях сохраняющегося контроля за движением капитала и отсутствия серьезного ужесточения санкций курс доллара может продолжить медленно сползать в направлении 90 рублей, оценивает Полевой.
Для ЦБ сейчас будут важны не только прогнозы инфляции и роста, но и понимание того, как может измениться потенциал экономики, — это и определит эффективность и масштабы возможного смягчения политики в ближайшие месяцы/кварталы, добавляет он.
К 31 марта должны быть раскрыты подробности процесса перехода к платежам за поставки в рублях, что вкупе с реакцией стран-импортеров во многом задаст динамику рублю на этой неделе и в будущем, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом пока дальнейшее движение курса ниже 90 рублей за доллар может быть ограниченным до появления принципиально важных для рубля новостей", — полагает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220328/836525138.html