МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют заметной однозначной динамики, инвесторы осторожно оценивают базовые факторы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,11%, до 34722 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растёт на 0,04%, до 14762,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — снижается на 0,05%, до 4534,25 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины. Политическая неопределенность создает риски для перспектив восстановления экономики, в то же время инвесторы следят за новостями, касающимися переговоров сторон.

Инвесторы также ожидают выхода макростатистики. В среду станет известна третья, окончательная оценка ВВП страны в прошлом квартале. Аналитики полагают, что рост американской экономики составил 7%, как предполагала вторая оценка.

В пятницу, 1 апреля, выйдут данные безработицы в США в марте. Согласно оценке экспертов, безработица сократилась до 3,7% с 3,8% в феврале, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 490 тысяч после роста февраля на 678 тысяч.