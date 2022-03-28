МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 7% на возможном уменьшении спроса на неё в Китае из-за очередных социально-экономических запретов под вывеской ковида, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара тестирует психологическую отметку в 90 рублей

По состоянию на 18.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,78%, до 109,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 7,37%, до 105,48 доллара.

С утра темпы роста падения нефтяных котировок усилились более чем вдвое.

Трейдеры обращают внимание на решение Китая ввести крупнейший за два года локдаун в Шанхае из-за с новой вспышки ковида. Ограничение передвижения населения в Шанхае вызывает серьезные опасения по поводу сокращения спроса на нефть, которое может усугубиться и общим экономическим спадом из-за этого.

"Цены на нефть начали эту неделю с понижения после того, как новости о блокировке финансового центра — Шанхая потрясли рынки перспективами дальнейшего экономического спада и проблемами с цепочками поставок", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).