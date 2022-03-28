МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись ростом, при этом британский FTSE 100 снизился из-за падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14%, до 7473,14 пункта. При этом французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 6589,11 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,78%, до 14417,37 пункта.

Рынки торговались в основном на ожиданиях прогресса в переговорах России и Украины. "Европейские рынки начинают неделю на позитивной ноте, индексы растут на фоне снижения сырьевых цен и подтвержденных переговоров между Украиной и Россией. Естественно, дальнейшие переговоры между двумя странами не гарантируют, что мы увидим какой-то заметный прогресс. Но факт того, что они продолжаются, дает надежду на то, что мы идем в верном направлении", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова приводит газета Wall Street Journal.

Что касается отдельных корпоративных историй, поддержавших повышательный тренд, то акции немецкого химического концерна BASF подорожали на 1,6% после того, как аналитики HSBC повысили рейтинг акций компании до "покупать".

В то же время удешевление нефти, которое в ходе торгов превышало 7% из-за возможного уменьшения краткосрочного спроса на неё в Китае после решения местных властей ввести крупнейший за два года локдаун в Шанхае из-за новой вспышки ковида, ударило по нефтегазовому сектору и вызвало снижение основного британского индекса, в котором много таких компаний.

Так, отраслевые общеевропейские индексы нефтегазовых и горнодобывающих компаний опустились на 2,1% и 1,4% соответственно, а акции BP подешевели на 2,8%, Shell — на 3%, ArcelorMittal — на 2,7%, Anglo American — на 2,1%.