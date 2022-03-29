МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале укороченных торгов во вторник умеренно растет по индексу Мосбиржи и подскакивал более чем на 7% по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро обновили февральские минимумы

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 1,08%, до 2456,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,02%, до 880,8 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 рубля — до 87,75 рубля.

Бумаги Fix Price в первый день торгов после длительной паузы взлетели более чем на 20%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растут на 4,6%, акции "Яндекса" — на 3,49%