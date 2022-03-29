МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 7 копеек, до 96,53 рубля.

Минутами ранее евро обновил минимум с конца февраля — 96 рублей.