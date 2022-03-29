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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836532521.html
Курс евро упал до 96 рублей впервые с 28 февраля
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. Рубль в начале торговой сессии вторника выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 10.09 мск... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 7 копеек, до 96,53 рубля.
Минутами ранее евро обновил минимум с конца февраля — 96 рублей.