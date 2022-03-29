МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 2 рубля — до 87,75 рубля.

Минутами ранее доллар обновил минимумы с конца февраля — 87,4 рубля.