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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836532608.html
Курс доллара упал до 88 рублей впервые с 28 февраля
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. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 2 рубля — до 87,75 рубля.
Минутами ранее доллар обновил минимумы с конца февраля — 87,4 рубля.