МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару растёт до 1,1040 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0978 доллара, курс доллара к иене снижается до 123,76 иены со 123,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 98,85 пункта.

Во вторник днем валютные инвесторы находятся в ожидании данных о доверии потребителей к экономике США. Аналитики полагают, что показатель снизился до 107 пунктов со 110,5 пункта в феврале.

Кроме того, завтра выйдут данные о ВВП США. Эксперты ожидают, что показатель в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 7% в пересчете на год.