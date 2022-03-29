МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на возможности сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. В Индии не планируют платить рупиями за нефть из России или других стран

По состоянию на 13.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 106,75 доллара. Утром нефть дешевела.

Аналитики отмечают нестабильность рынка нефти за счет существования разнонаправленных факторов. Так, в понедельник цены на нефть упали сразу на 4% из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где наблюдается рост заболеваемости ковидом.

При этом сохраняется м возможность сокращения предложения нефти, из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.

"Нефтяной рынок остается крайне волатильным, и все еще непонятно, кто восполнит ожидаемый дефицит из-за падения спроса из России", — прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик Danske Bank Енс Педерсен (Jens Pedersen). В связи с этим, сказал эксперт, распродажа понедельника скорее всего окажется недолгой и нефть продолжит дорожать.