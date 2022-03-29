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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836535336.html
Курсы доллара и евро упали до минимумов 28 февраля
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https://россиясегодня.рф
. Рубль в первой половине сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, отбивая у них уже уровни 86 рублей и 95 рублей и выходя на очередные максимумы с... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в первой половине сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, отбивая у них уже уровни 86 рублей и 95 рублей и выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 3,88 рубля, до 85,87 рубля, курс евро — на 1,65 рубля, до 94,95 рубля, следует из данных торгов.