МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в первой половине сессии вторника продолжает наращивать темпы роста к доллару и евро, отбивая у них уже уровни 86 рублей и 95 рублей и выходя на очередные максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 3,88 рубля, до 85,87 рубля, курс евро — на 1,65 рубля, до 94,95 рубля, следует из данных торгов.