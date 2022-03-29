МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Мединский рассказал о двух шагах России навстречу Украине на переговорах

По состоянию на 15.07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,52%, до 105,63 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,7%, до 102,04 доллара. Минутами ранее нефть дешевела более чем на 4%.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.