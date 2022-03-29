События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|1,1%
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2021)
|-24,4 млн ф.ст.
|-15,6 млн ф.ст.
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|7,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|7,6%
|8,1%
|11:10
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|12:30
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,81%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,9%
|1,6%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
|475 тыс
|450 тыс
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|7%
|7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|7,2%
|7,2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,508 млн барр
|-1,558 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,235 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|3,6%
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (февраль)
|4,4%
|RUB
|Газпром — СД (о системе стратегического планирования и прогнозирования в ПАО)
|RUB
|ТГК-14 — СД (договор кредитной линии с ВБРР, допсоглашение к кредитному договору с Промсвязьбанком)
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836537678.html