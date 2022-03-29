МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник поднимаются на некотором ослаблении внешнеполитической напряженности и на данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,58%, до 35159,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 14488,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4602,29 пункта.

Акции американских эмитентов сейчас дорожают "на надеждах, что последний раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может принести ощутимый прогресс", считает инвестиционный директор AJ Bell Расс Мулд (Russ Mould), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, ранее во вторник заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Кроме того, инвесторы отыгрывают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 107,2 пункта при прогнозе на уровне 107 пунктов.