МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются примерно на 3% после этапа переговоров между украинской и российской сторонами, свидетельствуют данные торгов. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

По состоянию на 18.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3%, до 106,21 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,11%, до 102,69 доллара. При этом днём, сразу по итогам переговоров, падение нефтяных цен превышало 6%.

Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран. Это было воспринято как снижение напряженности вокруг Украины, а вслед за ней и рисков перебоя с поставками нефти на мировой рынок.

"Хотя снятие санкций в рамках мирных переговоров маловероятно, оно может устранить дальнейшие риски для российского экспорта", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова приводит газета Wall Street Journal.