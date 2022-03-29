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2022-03-29T19:10:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836539028.html
Мосбиржа в среду запустит торги ещё 12 акциями
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МОСБИРЖА 30 МАРТА 2022 Г ЗАПУСТИТ С 9.00 ДО 13.50 ТОРГИ НА РЫНКЕ АКЦИЙ ЕЩЕ 12 ИНОСТРАННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТОВ С БИЗНЕСОМ В РФ — ЦБ ПРАЙМ, 29.03.2022
акции, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСБИРЖА 30 МАРТА 2022 Г ЗАПУСТИТ С 9.00 ДО 13.50 ТОРГИ НА РЫНКЕ АКЦИЙ ЕЩЕ 12 ИНОСТРАННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТОВ С БИЗНЕСОМ В РФ — ЦБ