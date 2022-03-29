МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник выросли по итогам торгов, инвесторы позитивно оценили новый этап переговоров России и Украины, что поддержало склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,86%, до 7537,25 пункта. При этом французский CAC 40 увеличился на 3,08%, до 6792,16 пункта, немецкий DAX вырос на 2,79%, до 14820,33 пункта.

На рынки вернулась склонность к риску после новостей о переговорах Украины и России. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Британский FTSE 100 сдержало снижение европейских нефтегазового и горнодобывающего секторов, которые потеряли 1,9% и 2,2% соответственно. Такая динамика была связана с удешевлением нефти на 6%, а также металлов: никеля, алюминия, палладия. Акции Glencore подешевели на 3,8%, Anglo American — на 2,4%, Shell — на 2,6%, BP — на 2,5%.

Несколько сдержала рост немецкого DAX внутренняя макростатистика. Индекс доверия потребителей к экономике Германии, по данным GfK, в апреле снизился до минус 15,5 пункта со значения марта в минус 8,5 пункта. Аналитики предполагали показатель на уровне минус 14 пунктов.