МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается к другим основным валютам, таким как евро и иена, на подъеме спроса на риск в связи с сигналами об ослаблении международной напряженности, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота восстанавливается после снижения днем ранее

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,1109 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0985 доллара, курс доллара к иене снижается до 121,95 иены со 122,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,26%, до 98,15 пункта.

Валютные трейдеры продолжают отыгрывать заявления главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского. Он отметил накануне, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Из-за этого произошел всплеск оптимизма на мировых финансовых рынках, за которым последовал подъем стоимости рисковых активов: европейские и американские фондовые индексы заметно выросли, в то время как золото подешевело на 1,5%. Евро же укрепился к доллару на 1%.

Позднее инвесторы будут оценивать макростатистику. Аналитики полагают, что ВВП США в прошлом квартале согласно третьей, окончательной оценке вырос на 7,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост экономики страны на 6,9%, вторая — на 7%.