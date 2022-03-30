БЕЛГРАД, 30 мар — ПРАЙМ. Корзина валют может достаточно быстро стать успешной альтернативой доллару в международной торговле, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. Эксперт объяснил, что "подрежет крылья" доллару вопреки планам США

Создать новую платежную единицу для торговли с дружественными странами предложили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, написала в среду газета РБК. В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция.

"Что касается перспектив – они большие. Начинается процесс дедолларизации глобальной экономики, все большее число стран, думаю, будет подписывать договоры о торговле в национальных валютах. Большие страны начали продвигать эту инициативу, меньшие должны подключиться и следовать за ними", — заявил Пророкович агентству.

"Что касается Сербии, перспектива велика, и это было бы выгодно для нас, особенно в торговле с Россией. Но сомневаюсь, что наше нынешнее правительство на это согласится. Это не обязательно должна быть какая-то новая валюта, может быть, и корзина существующих валют", — отметил эксперт.

Он напомнил, что уже существуют криптовалюты как средство оплаты, которое также могут применятся для ухода от доллара.

"Самое важное, чтобы новый способ оплаты не функционировал как доллар. Проблема была в долларе как ошибочно выбранном инструменте. США печатали столько денег, сколько хотели, и это вело к глобальному кризису, ведь деньги должны быть чем-то подкреплены. Если будет договоренность о корзине валют, в рамках которой будет определена новая система торговли, переход может быть и достаточно быстрым процессом", — указал собеседник РИА Новости.