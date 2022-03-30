МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем растет по отношению к доллару в преддверии публикации предварительных статданных по инфляции в Германии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Силуанов объяснил цель предложения по выкупу евробондов за рубли

По состоянию на 13.21 мск курс евро к доллару растет до 1,1131 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара, курс доллара к иене снижается до 121,86 иены со 122,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,43%, до 97,98 пункта.

"Поднявшись более чем на 1% по отношению к доллару во вторник, евро может получить дальнейшую поддержку благодаря предварительным данным по индексу потребительских цен Германии за март", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING. Дополнительные данные по росту цен укрепят ожидания того, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет повышать процентные ставки в этом году.

Аналитики ожидают, что годовая инфляция в Германии достигнет рекордного показателя в 6,3% в марте (по предварительной оценке) после 5,1% по итогам февраля. По данным Destatis, самый высокий уровень годовой инфляции в Германии наблюдался в марте-мае 1992 года, показатель тогда составлял 6,2%.

"Похоже, что инфляция в Германии преодолела отметку в 6%, что снова обусловлено более высокими ценами на энергоносители, что должно поддержать ожидания рынка в отношении ужесточения политики ЕЦБ в 2022 году", — добавили эксперты.