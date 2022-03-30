МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду закрыл торги существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи более 4% и по РТС почти 7,7% на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. В Кремле высказались о создании общей валюты для друзей взамен доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 4,34% — до 2513,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,67%, до 949,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.57 мск снижался на 1,8 рубля — до 83,45 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до 92,18 рубля.