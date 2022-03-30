МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в среду заметным ростом по индексам Мосбиржи и РТС, следует из данных торговой площадки. В ФРГ предупредили о последствиях срыва поставок газа из России

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов в среду показал уверенный рост на 4%, до 2513,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 7,67%, до 949,23 пункта на фоне укрепления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.18 мск падает на 1,63 рубля, до 83,61 рубля.

Торги акциями российских эмитентов, а также иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, проходили с 09.50 до 14.00 мск, в режиме переговорных сделок они идут с 09.30 до 19.00 мск по-прежнему с запретом коротких продаж. По сравнению с торгами вторника число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличилось с 10 до 22 бумаг.

К торгам с сегодняшнего дня добавлены бумаги "Русагро", ЦИАНа, "ЕвроМедЦентра" (EM44 и GEMC), "Эталона", HMSG (Hydraulic Machines & Systems Group), "Ленты", "Мать и Дитя", "О'Кей", QIWI, Softline Holding и Veon.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" поясняет, что рост рынка не подкреплен строго фундаментальными факторами, инвесторы играют просто на ожиданиях улучшения операционных и финансовых показателей.

"Появление надежд на урегулирование ситуации на Украине, и рост нефти поддерживает российский рынок акций", — дополняет Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Интер РАО" (+25,54%), Petropavlovsk (+34,26%), МТС (+33,37%), "Аэрофлота" (+24,27%), расписки HeadHunter (+19,7%).

Падение продемонстрировали акции "Акрона" (-17,25%), "Фосарго" (-10,75%), "Новатэка" (-1,77%) и расписки TCS Group (-0,33%).

"Корректируются акции, сильно взлетевшие накануне — "Акрон" и "Фосагро". Это подтверждает тезис о том, что характер торговли на рынке спекулятивный, игроки ориентируются исключительно на элементарные ожидания, новости, краткосрочные тренды", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

"На рынке явно наблюдается дефицит ликвидности, поэтому волатильность в ближайшие дни сохранится высокой", — добавил Антонов из "Алор Брокер".

Ващенко со своей стороны отметил, что динамика на внешних площадках не принимается во внимание участниками торгов на российском рынке.