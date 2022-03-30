МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду продолжает активно расти к доллару и евро восьмую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Российская валюта уже отыграла падение к евро с начала военной спецоперации на Украине. Песков рассказал о дальнейшей тактике перехода к оплате за газ в рублях

Надежды на деэскалацию ситуации на Украине продолжают поддерживать рубль на фоне невысоких объемов торгов ввиду ограничений ЦБ РФ на вывод капитала, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.03 мск падал на 1,59 рубля — до 83,66 рубля, курс евро — на 1,15 рубля, до 92,95 рубля.

Ранее в среду курс евро максимально опускался уже до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Повышение рубля продолжается восьмой торговый день подряд. Инвесторы оценивают новости по теме переговоров по Украине. Так, глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР поддерживает продолжение мирных переговоров РФ и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано сказал, что ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский уже доложил об итогах прошедших днем ранее переговоров с украинской стороной и даст СМИ дополнительные разъяснения в среду. Как добавил Песков, позитивным является то, что украинская сторона наконец начала формулировать конкретные предложения и "класть их на бумагу".

На этом фоне индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, растет сразу на 3,4%, а индекс Мосбиржи подскочил в среду более чем на 4%, что оказывает поддержку курсу рубля.

В итоге доллар падает к рублю на 1,9%, евро — на 1,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 9,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие значимых новостей и экономических событий доллар продолжил торговаться в диапазоне 83-85 рублей, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Параллельно с ограничениями Банка России на валютном рынке "эмоциональную" поддержку рублю оказывает координация запроса российских экспортеров на проведение расчетов с покупателями в национальной валюте, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

По его словам, уже были озвучены запросы от экспортеров зерна и ряда сырьевых товаров, причем акцент сместился в пользу поставок в дружественные страны. Причиной запроса стали проблемы с расчетами в иностранной валюте, включая оплату транспортных издержек.

"Подобная инициатива сначала усилит краткосрочную поддержку рубля (в данных обстоятельствах инициатива эквивалентна конверсии 100% экспортной выручки). Однако среднесрочные и долгосрочные последствия инициативы также не стоит недооценивать – сокращение притока ликвидности в долларах и евро может усложнить стратегию диверсификации импортных поставок в условиях действующих ограничений", — прокомментировал Кошелев.