МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду опускаются на макростатистике по США, сохранение геополитической неопределенности также сдерживает стремление трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в среду в основном ростом

По состоянию на 16.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32%, до 35076 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 15151 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4607 пунктов.

Рынки оценивают макростатистику из США, опубликованную ранее в среду. Так, минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) со второй оценки роста в 7%. Эксперты ожидали, напротив, улучшения оценки роста до 7,1%.

Также инвесторы обратили внимание на статистику по рынку труда. Число рабочих мест в частных компаниях США, по данным аналитической Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло на 455 тысяч при прогнозе роста на 450 тысяч. Оценка роста февраля была пересмотрена до 486 тысяч с первоначального значения в 475 тысяч.

Вместе с тем рынки продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров Украины и России. Днем ранее инвесторы оценивали переговоры позитивно, но в среду на рынки вернулся уход от риска. "Вчера надежд на прорыв в переговорах было гораздо больше, но, я думаю, что эти надежды рассеялись. Думаю, рынки по-прежнему будут достаточно волатильными", — сказала газете Wall Street Journal аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).