МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на сохранении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,22% — до 35217,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 14603,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4618,67 пункта.

В среду давление на рынки оказывают рост цен на сырьевые товары, а также неопределенность между Россией и Украиной после очередного раунда переговоров в Стамбуле.

"Вчера надежды на прогресс в переговорах были гораздо выше", — сказала газете Wall Street Journal аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter). По ее словам, скептицизм по поводу итогов переговоров растет после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких прорывов не произошло.

"Я думаю, что (рынки) будут по-прежнему довольно нестабильными", — добавила аналитик.