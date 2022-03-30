МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 3,5% после выхода данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране и возвращения опасений по поводу ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам на данных по ВВП США

По состоянию на 19.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,48% — до 111,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,64%, до 108 долларов.

Рост немного замедлился в связи с некоторыми положительными факторами, ранее стоимость двух марок росла примерно на 3,7%. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей — до 409,9 миллиона баррелей, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.

Кроме того, на рынки влияет неопределенность итогов переговоров между Россией и Украиной. Опасения вернулись в связи с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу того, что по итогу недавних переговоров между Россией и Украиной Кремль не может констатировать каких-то прорывов.