МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером поднимается в свете возвращения опасений по поводу ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 20,7 доллара, или на 1,09%, до 1932,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,64%, до 25,142 доллара за унцию.

К росту цен на золото привело возвращение волнений по поводу ситуации вокруг Украины из-за заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Песков сообщил, что по итогу недавних переговоров между Россией и Украиной Кремль не может констатировать каких-то прорывов. Так, геополитические риски поддерживают спрос на золото, которое традиционно выступает как надежный актив.

Кроме того, такой динамике способствует снижающийся индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), он сокращается на 0,58%, до 97,83 пункта, что делает драгоценный металл более привлекательным для покупки.