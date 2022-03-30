МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду преимущественно показали снижение после роста вторника, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,55%, до 7578,75 пункта. При этом французский CAC 40 сократился на 0,74%, до 6741,59 пункта, немецкий DAX уменьшился на 1,45%, до 14606,05 пункта. Во вторник индексы выросли на 1-3%.

Заметно сдержали индекс DAX ожидания по экономике Германии. Ранее Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации вокруг Украины, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.

Вместе с этим рынки обратили внимание на статистику. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, что стало новым историческим рекордом. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis), которое ведет такую статистику с 1992 года.

Кроме того, нефть в ходе торгов дорожала на 3%, а цены на газ в Европе выросли в среду на 9%. "Перспектива сильного давления на европейских потребителей от более высоких цен на энергоносители сдержала DAX и другие индексы, хотя пока FTSE 100 избежал худшего", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) агентство Франс Пресс.

Британский FTSE 100 поддержало удорожание нефти и металлов, в результате европейские нефтегазовый и горнодобывающий секторы выросли на 3,3% и 2,4% соответственно. Акции BP выросли в цене на 3,1%, TotalEnergies SE — на 2,5%, Anglo American — на 4,6%, BHP Billiton Ltd — на 4,4%, Glencore — на 4,2%.