МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -0,8% 0,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) 27,1% 43,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) 0,6% 0,6% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 51,2 48,8 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 50,2 49,5 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март) 51,6 48,4 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2021) 0,9% 1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2021) -28,9 млн ф.ст. -7,3 млн ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2021) 6,5% 6,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 1% 1,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) 12,6% 14,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март) 1,7% 1,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 2% 0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль) -1,5% 1,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,9%  
10:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (март) -33 тыс -20 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (март) 5% 5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (февраль) 6,8% 6,7%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
13:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,5% 0,4%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 5,2% 5,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 187 тыс 197 тыс
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,6%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 6,1  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль) 2,1% 0,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 3,26%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (январь) 0% 0,2%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) 56,3 57
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ростелеком — СД (о созыве ГОСА, отчет о совершенных крупных сделках в 2021, утверждение реестра непрофильных активов компании)    