МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжит снижение на фоне удешевления стоимости нефти, рубль в краткосрочной перспективе будет в текущем диапазоне, считают аналитики.

Денежные купюры и монеты

Американский инвестор удивился укреплению рубля

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия торговой сессии в России с понижением в пределах 0,5%-2,5% по индексу Мосбиржи (IMOEX), в диапазоне 2450-2500 пунктов.

"С учетом утреннего падения цен на нефть утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с более или менее масштабным спадом", — поясняет он.

Если после 1 апреля не произойдет прекращения поставок на европейском направлении, то резких колебаний газовых цен и валютных курсов не ожидается, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". В среднесрочном плане он прогнозирует рост пары доллар-рубль выше 100 на фоне оживления импорта и усиления спроса со стороны банков, населения и бизнеса.

Ориентир для пары доллар-рубль на четверг: диапазон 85-90 рублей, добавляет аналитик.

Торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, осуществляющих экономическую деятельность на территории РФ, пройдут с 9.50 до 18.50 мск.

ВНЕШНИЙ ФОН

Американские фондовые индексы в среду снизились до 1,21%. Основные фондовые биржи Европы преимущественно показали снижение после роста вторника, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне геополитической неопределенности.

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Фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,39%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются до 1,2%.

Стоимость нефти снижается на 3,88%, до 107,12 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1165 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду закрыл торги существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи более 4% и по РТС  —почти 7,7% на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 4,34% — до 2513,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,67%, до 949,23 пункта.