МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжит снижение на фоне удешевления стоимости нефти, рубль в краткосрочной перспективе будет в текущем диапазоне, считают аналитики. Американский инвестор удивился укреплению рубля

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия торговой сессии в России с понижением в пределах 0,5%-2,5% по индексу Мосбиржи (IMOEX), в диапазоне 2450-2500 пунктов.

"С учетом утреннего падения цен на нефть утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с более или менее масштабным спадом", — поясняет он.

Если после 1 апреля не произойдет прекращения поставок на европейском направлении, то резких колебаний газовых цен и валютных курсов не ожидается, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". В среднесрочном плане он прогнозирует рост пары доллар-рубль выше 100 на фоне оживления импорта и усиления спроса со стороны банков, населения и бизнеса.

Ориентир для пары доллар-рубль на четверг: диапазон 85-90 рублей, добавляет аналитик.

Торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, осуществляющих экономическую деятельность на территории РФ, пройдут с 9.50 до 18.50 мск.

ВНЕШНИЙ ФОН

Американские фондовые индексы в среду снизились до 1,21%. Основные фондовые биржи Европы преимущественно показали снижение после роста вторника, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне геополитической неопределенности. Нигерия предложила свою нефть взамен российской

Фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,39%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются до 1,2%.

Стоимость нефти снижается на 3,88%, до 107,12 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1165 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду закрыл торги существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи более 4% и по РТС —почти 7,7% на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 4,34% — до 2513,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,67%, до 949,23 пункта.