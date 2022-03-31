Аналитики ждут дальнейшего снижения российского рынка акций на фоне удешевления стоимости нефти
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжит снижение на фоне удешевления стоимости нефти, рубль в краткосрочной перспективе будет в текущем диапазоне, считают аналитики.
Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия торговой сессии в России с понижением в пределах 0,5%-2,5% по индексу Мосбиржи (IMOEX), в диапазоне 2450-2500 пунктов.
"С учетом утреннего падения цен на нефть утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с более или менее масштабным спадом", — поясняет он.
Если после 1 апреля не произойдет прекращения поставок на европейском направлении, то резких колебаний газовых цен и валютных курсов не ожидается, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". В среднесрочном плане он прогнозирует рост пары доллар-рубль выше 100 на фоне оживления импорта и усиления спроса со стороны банков, населения и бизнеса.
Ориентир для пары доллар-рубль на четверг: диапазон 85-90 рублей, добавляет аналитик.
Торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, осуществляющих экономическую деятельность на территории РФ, пройдут с 9.50 до 18.50 мск.
ВНЕШНИЙ ФОН
Американские фондовые индексы в среду снизились до 1,21%. Основные фондовые биржи Европы преимущественно показали снижение после роста вторника, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне геополитической неопределенности.
Фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,39%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются до 1,2%.
Стоимость нефти снижается на 3,88%, до 107,12 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро поднимается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1165 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций в среду закрыл торги существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи более 4% и по РТС —почти 7,7% на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 4,34% — до 2513,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,67%, до 949,23 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20220331/836550563.html