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https://1prime.ru/Financial_market/20220331/836550703.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 31.03.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 957,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля — до 83,57 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 93,15 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% — до 107,69 доллара за баррель.