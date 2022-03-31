МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи. Аналитики ждут дальнейшего снижения российского рынка акций

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 957,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля — до 83,57 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 93,15 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% — до 107,69 доллара за баррель.