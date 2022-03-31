МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в четверг снижаются на слабой статистике по рынку труда в регионе, свидетельствуют данные торгов. Безработица в еврозоне снизилась сильнее прогноза

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,18%, до 7565,12 пункта, в то же время французский CAC 40 — на 0,3%, до 6721,34 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 14582,72 пункта.

Безработица в еврозоне в феврале снизилась до 6,8% с уровня января в 6,9%, в то время как ожидался показатель на уровне 6,7%. В Германии уровень безработицы в марте сохранился на уровне прошлого месяца в 5%.

Тем временем британское статбюро повысило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года (в годовом выражении) до 6,6% с уровня предварительной оценки в 6,5%.

Аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что давление на европейские индексы продолжают оказывать геополитическая напряженность, а также данные о рекордной инфляции в Германии. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее.