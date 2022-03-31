МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (март) 53,2  
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2022) 9,3% 4%
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2022) 13 10
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2022) 18 12
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2022) 9 5
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 1%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март) 50,4 50
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 56,9 55,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,3 57
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 54,8 54,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 57,6 57,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 57 57
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 55,5 55,5
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,7%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,9%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 5,9% 6,6%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март) 5,1% 5,5%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март) 0,6% 0,4%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) 678 тыс 490 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (март) 62,3%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март) 654 тыс 480 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (март) 3,8% 3,7%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,5 58,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март) 52,9  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март) 58,6 59
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 531  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 670  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -37,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 340 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 248 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 2,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -54,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -51,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -78,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 23,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Индекс производственной активности PMI (март) 48,6  
  RUB ОГК-2 — СД (определение закупочной политики, изменения в реестре непрофильных активов)    