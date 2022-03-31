МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в последний день квартала снижаются второй день подряд на сохранении международной напряженности, свидетельствуют данные торгов. Путин: США пытаются развязать экономическую войну против России

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,59%, до 35022,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 14389,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 4588,04 пункта.

В четверг давление на рынки продолжает оказывать неопределенность в отношениях между Россией и Украиной. Оптимизм вокруг мирных переговоров угас после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "Кремль не может констатировать каких-то прорывов".

Кроме того, инвесторы обратили внимание на возможность повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

"Данные о личных доходах, расходах и занятости в США в сочетании с высокой инфляцией указывают на динамичную экономику, которая нуждается в более жесткой монетарной политике, чтобы взять под контроль ценовое давление", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что доходы населения в США в феврале выросли на 0,5% по сравнению с январем, а потребительские расходы — на 0,2%. Также число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 марта, выросло на 14 тысяч и составило 202 тысячи.