МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю, следует из данных Московской биржи. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта, индекс РТС — на 7,59%, до 1021,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск снижался на 1,19 рубля – до 83,36 рубля, курс евро — на 1,84 рубля, до 92,31 рубля.

Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%, индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга достиг 2703,51 пункта, следует из данных Московской биржи.

Долларовый индекс РТС за месяц вырос на 9%, до 1021,28 пункта, при этом за квартал индекс обвалился на 36%. За март рубль к доллару укрепился примерно на 13%.

Торги на фондовом рынке Московской биржи не проводились с 28 февраля по решению Банка России, и перерыв превысил по крайней мере три недели, поэтому весь квартал оказался усечённым, не говоря уже о самом марте.

Биржа возобновила торги, и то лишь 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи, в четверг, 24 марта.

На текущий момент на рынке акций Московской биржи торгуются все бумаги российских эмитентов, а также формально иностранных эмитентов, но "российского происхождения". Также в четверг Московская биржа впервые после перерыва проводила торги на рынке акций всю основную сессию — с 9.50 мск до 18.50 мск.