Цены на нефть снижаются весь день в ожидании дополнительного предложения на рынке
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в последний день квартала, в то время как инвесторы реагируют на скорое появление дополнительного предложения "черного золота" на рынке со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,28%, до 107,79 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 3,95%, до 103,56 доллара.
Трейдеры в четверг реагируют на заявление Белого дома о попытке смягчения ценового давления на бензин путем выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев. По данным RBC Capital Markets, это будет крупнейшим выбросом стратрезерва в истории.
Также подобные действия способны повлиять и на макроэкономику в целом, а не только на сферу нефти и топлива, указывают аналитики.
"Это больше похоже на согласованные, более значительные усилия, которые могут иметь несколько больший вес. Для рынков это означает меньшую инфляцию и меньшее давление на центральные банки в плане агрессивного повышения учётных ставок", — сказал инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey), чье мнение цитирует газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/Financial_market/20220331/836558662.html