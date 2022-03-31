МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в последний день квартала, в то время как инвесторы реагируют на скорое появление дополнительного предложения "черного золота" на рынке со стороны США, свидетельствуют данные торгов. В США планируют высвободить "рекордный" объем нефти из резервов

По состоянию на 18.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,28%, до 107,79 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 3,95%, до 103,56 доллара.

Трейдеры в четверг реагируют на заявление Белого дома о попытке смягчения ценового давления на бензин путем выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев. По данным RBC Capital Markets, это будет крупнейшим выбросом стратрезерва в истории.

Также подобные действия способны повлиять и на макроэкономику в целом, а не только на сферу нефти и топлива, указывают аналитики.

"Это больше похоже на согласованные, более значительные усилия, которые могут иметь несколько больший вес. Для рынков это означает меньшую инфляцию и меньшее давление на центральные банки в плане агрессивного повышения учётных ставок", — сказал инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey), чье мнение цитирует газета Wall Street Journal.