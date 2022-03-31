МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Цена на золото вечером последнего дня квартала поднимается в свете опасений по поводу ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,7 доллара, или на 0,81%, до 1949,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,04%, до 25,122 доллара за унцию.

Цена золота растет на фоне волнений вокруг отношений между Россией и Украиной. Рынки отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль не может констатировать каких-то прорывов после недавних переговоров между странами. Таким образом, внешнеполитические риски повысили спрос на золото, которое традиционно выступает как надежный актив-убежище.

В итоге этот квартал может быть лучшим для золота с момента резкого роста его стоимости, вызванного историей с новым коронавирусом в середине 2020 года. Так, по итогам второго квартала 2020 года цена на золото поднялась на 13,7%, после этого квартальный рост ни разу не превышал 6%. Сейчас же по результатам первых трех месяцев года его цена увеличивается на 6,3%.