МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Торги на Московской бирже 1 апреля пройдут в режиме, аналогичном установленному на 31 марта, говорится в сообщении Банка России. Российский рынок акций закрыл март сильным ростом

"Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 1 апреля 2022 года в режиме, аналогичном установленному на 31 марта 2022 года, с учетом того что список торгуемых паевых инвестиционных фондов расширен инструментами с тикерами SBRB, AKMB, GPBR, GPBS, GPBM, MBEQ, RU000A101UY0, RU000A1013V9. Режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте Московской биржи", — говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, Мосбиржа 1 апреля будет торговать акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, работающих в РФ, с 9.50 до 18.50 мск, а также в режиме переговорных сделок (РПС) и режиме переговорных сделок с центральным контрагентом (ЦК) в период с 9.50 до 19.00 мск. Список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным 31 марта.

Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) пройдут в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в РПС. Торги облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России с ISIN кодами, начинающимися на XS-, пройдут в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск, а также в РПС в период с 9.30 до 19.00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж.

Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME, RCMX, GROD, TBRU, SBMX, SBHI, VTBX, VTBF, VTBB) пройдут с 9.50 до 18.50 мск; остальными облигациями и иностранными акциями в РПС в период с 9.30 до 19.00 мск; срочными контрактами с 10.00 до 18.45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской бирже также пройдут в режиме, аналогичном 31 марта.