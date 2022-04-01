МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Совкомфлота", а также депозитарных расписок Fix Price и девелоперской группы "Эталон", следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций отыграл все потери

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 01.04.2022, 10.37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 68,819) и диапазона оценки рыночных рисков (до 79,14 рубля…) ценной бумаги FLOT (Совкомфлот)", — говорится в сообщении.

Также повышены границы ценового коридора у депозитарных расписок Fix Price до 549,1 рубля (ранее бумаги компании уже поднимались до установленной биржей верхней границы), диапазон оценки рыночных рисков повышен до 646,8 рубля. Кроме того, Мосбиржа повысила границы ценового коридора депозитарных расписок девелоперской группы "Эталон" до 81,95 рубля и диапазон оценки рыночных рисков до 100,54 рубля.

К 11.28 мск цена акций "Совкомфлота" растет на 16,63% — до 61,71 рубля, расписок Fix Price — на 23,55%, до 494,2 рубля, "Эталона" — на 26,07% до 79,4 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.