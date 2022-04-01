Индекс CAC 40 растет на 0,4%, DAX - на 0,28 после выхода данных о рекордной инфляции в еврозоне
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в пятницу растут после публикации данных о рекордном росте потребительских цен в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,37%, до 7543,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 6685,71 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 14455,18 пункта.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, таким образом, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата. Также он оказался значительно выше ожиданий.
Трейдеры ожидают данные о безработице в США, поскольку они могут повлиять на решения Федрезерва относительно дальнейшей монетарной политики. Согласно прогнозам, безработица снизилась в марте до 3,7% с 3,8% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 490 тысяч после увеличения на 678 тысяч в феврале.
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836564165.html