МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций показывает рост на 2% по индексу Мосбиржи, отступив от утренних максимумов в 4%, следует из данных торговой площадки. Цены на нефть стабилизируются после обвала

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.11 мск вырос на 1,83%, до 2752,1 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 2,16%, до 1039,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 растёт на 0,2 рубля, до 83,4 рубля, курс евро — на 0,06 рубля, до 92,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, проходят в том же формате, что и 31 марта.

Виктор Першиков из "8848 Invest" сообщает, что участники рынка позитивно отреагировали на урегулирование вопросов с оплатой за поставки газа для Европы, а также на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о позитивных шагах в рамках переговорного процесса с Украиной.

"Российский рынок, судя по всему, настроился на развитие восходящей коррекции, но с учетом быстроты повышения накануне может приостановить рост в пятницу. Инвесторы ждут развития событий на геополитическом фронте, а в Европе – очередных тревожных данных по инфляции и производственной активности", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста депозитарные расписки Fix Price (+19,88%), ПИКа (+11,19%), X5 Retail (+3,37%), акции Московской биржи (+10,56%), "Магнита" (+1,76%) и акции "Ленты" (+0,12%), которые поднимались в пике на 8%, до 949 рублей.

Аналитик Андрей Эшкинин из "Алор Брокер" предполагает, что рост ценных бумаг ритейла, в том числе и Fix Price, связан с высокой инфляцией. Такие компании — это своего рода бенефициары инфляционного процесса, что помогает им одним из первых компенсировать все издержки, считает он.

"К некоторому сожалению, все свои дополнительные затраты ритейл перекладывает на покупателей. Таким образом, такие компании либо ничего не теряют, либо наоборот показывают рост своей выручки. Отсюда может вытекать резкий рост компании во время кризиса", — добавляет эксперт.

Лидерами падения пока являются акции "Фосагро" (-7,9%), "Акрона" (-6,16%) и расписки VK (-1%).

ПРОГНОЗЫ

По мнению Георгия Ващенко из "Фридом Финанс" торги на фондовом рынке будут носить высоковолатильный характер, так как операции игроков будут преимущественно краткосрочными и спекулятивными. Интерес к бумагам и — в меньшей степени — к отраслям будет определяться новостным фоном, считает он.

"Если в ближайшие дни не будут происходить провокации, подобные ночной ситуации с атакой на нефтехранилище в Белгороде, то есть вероятность продолжения укрепления цен на российском рынке, и роста индекса Мосбиржи до уровня 3100", — прогнозирует Виктор Першиков из "8848 Invest".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" рекомендует избегать поиска долгосрочных точек входа в позиции и использовать технический анализ в торговле, ориентируясь на краткосрочные тренды.

"Также считаем необходимым при проведении операций на бирже выставлять заявки типа "стоп-лосс" (уровень закрытия сделки при убытке — ред.) и "тейк-профит" (уровень закрытия сделки при достижении определённого уровня прибыли — ред.), — заключил Ващенко.