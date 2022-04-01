МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы поднимаются в первый апрельский день, инвесторы обращают внимание на макростатистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,37%, до 34745 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 14918,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4545 пунктов.

Фьючерсы поднимаются после того, как фондовые индексы США заметно опустились накануне. Это говорит о возможности коррекции на сегодняшних биржевых торгах.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику. Так, безработица в стране упала сразу до 3,6% с 3,8% в феврале. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 431 тысячу. Таким образом, март стал одиннадцатым месяцем подряд, когда число занятых растет более чем на 400 тысяч — это самый продолжительный такой рост за историю наблюдений, которая ведется с 1939 года.