МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/    
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (февраль) 9,4 млрд евро 6,1 млрд евро
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) -8,8% 2%
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) 1,4% -0,6%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за март    
  RUB РусГидро — СД (о созыве и подготовке ГОСА)    
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме) 20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020  