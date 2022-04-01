2022-04-01T16:23:05+03:00
2022-04-01T16:23:05+03:00
2022-04-01T16:23:05+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836566493.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля
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Ожидаемые в понедельник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNY
Китай — Фестиваль Цинмин... ПРАЙМ, 01.04.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/
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|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|9,4 млрд евро
|6,1 млрд евро
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-8,8%
|2%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|1,4%
|-0,6%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за март
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|RUB
|РусГидро — СД (о созыве и подготовке ГОСА)
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|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме)
|20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020
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