МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы вырос по индексу Мосбиржи более чем на 2%, а за неделю — на 11,7%, следует из данных торгов. Эксперт объяснил, почему миру нужен "газорубль"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,08% — до 2759,64 пункта, долларовый РТС — на 1,2%, до 1033,58 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля.

"Оба индекса находились на новых локальных пиках с конца февраля на фоне продолжения переговоров Украины и России", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 11,7%, РТС — на 18,8%.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов на валютном рынке вырос на 75 копеек — 83,95 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 92,99 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.38 мск снижался на 0,51% — до 104,18 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Российский рынок акций в пятницу продолжил восходящее движение. В торгах участвовали все отечественные акции, а также акции и расписки иностранных эмитентов, ведущих экономическую деятельность в РФ", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На рынке позитивно восприняли сообщения об урегулировании механизма оплаты за поставки газа в Европу, а также заявления МИД РФ о прогрессе в ходе переговоров с украинской стороной. Динамика мировых биржевых площадок была в основном умеренно позитивной", — добавляет он.

В лидерах роста в первый день апреля были представители финансового и энергетического секторов, а динамику акций экспортеров сдерживало укрепление рубля, отмечает Бахтин.

По мнению Кожуховой, рост финансового сектора в эти дни можно объяснить главным образом коррекционным восстановлением.

В лидерах — расписки группы "Эталон" (+24,9%), Fixe Price (+20%), акции ВТБ (+13,64%), ГК "ПИК" (+12,77%), Московской биржи (+12,01%), а также акции "Совкомфлота" (+10,7%), префы Сбербанка (+8,98%), акции "Северстали" (+8,42%) и акции ОГК-2 (+7,99%).

В аутсайдерах — акции "Фосагро" (-8,02%), "Акрона" (-7,87%), "Распадской" (-6,18%), "Новатэка" (-4,14%), "Ренессанс страхования" (-3,7%), а "Газпром нефти" (-3,62%) и "ВСМПО-Ависма" (-3,4%).

ПРОГНОЗЫ

В начале будущей недели возможно сохранение умеренного повышательного импульса на российском рынке, считает Бахтин.

В фокусе внимания останутся переговоры РФ и Украины по деэскалации, цены на сырье, сигналы регуляторов, ключевая макростатистика. В понедельник состоится заседание Еврогруппы, а в США будет опубликован объем промышленных заказов за февраль, напомнил аналитик.

По его мнению, в ближайшее время волатильность на рынке будет постепенно сокращаться. Бахтин полагает, что 4 апреля индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2650-2850 пунктов.

В свою очередь Игорь Додонов из "Финама" ожидает продолжения роста индекса Мосбиржи в район 3080 пунктов.