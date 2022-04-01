МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в первый день второго квартала умеренно снижаются на неоднозначной внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.22 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32% — до 34566,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 14136,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4508,16 пункта.

Трейдеры в пятницу обратили внимание на статистику по безработице в США. По данным минтруда, безработица в стране в марте снизилась до 3,6% с февральских 3,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 431 тысячу. Таким образом, март стал 11-м месяцем подряд, когда число занятых растет более чем на 400 тысяч. Это самый продолжительный рост за историю наблюдений, которая ведется с 1939 года.

Однако аналитики ожидали роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 490 тысяч. Вместе с тем снижение безработицы ожидалось только до 3,7%.

Статистика от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в промышленности США в марте неожиданно снизился до 57,1% с 58,6% в феврале. Аналитики полагали, что индикатор, напротив, вырос до 59%.

Кроме того, давление на фондовые индексы оказывает растущий курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,35%, до 98,66 пункта. Дорогая национальная валюта оказывает давление на котировки акций компаний-экспортеров.