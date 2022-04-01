МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу завершили торги скромным ростом, инвесторы обратили внимание на макростатистику, продолжая оценивать перспективы восстановления мировой экономики на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, до 7537,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 6684,31 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,22%, до 14446,48 пункта. С начала недели индексы выросли на 0,7%, 2% и 1% соответственно.

На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности трейдеры обратили внимание на макростатистику по региону. Так, годовая инфляция в зоне евро в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее. Значение стало рекордным за историю наблюдений Евростата.

Статистика по деловой активности в промышленности еврозоны при этом оказалась слабее ожиданий. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны в марте, по окончательной оценке, снизился до 56,5 пункта с 58,2 пункта, прогноз составлял 57 пунктов. Ниже ожиданий оказались соответствующие индексы Франции и Германии. При этом все три индекса были выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Инвесторы сохраняли при этом осторожность на фоне геополитических рисков, продолжая следить за ситуацией вокруг Украины и России. "Рынок по-прежнему подвержен сильному влиянию заголовков, которые появляются один за другим. Переговоры между Россией и Украиной, похоже, продвигаются хорошо, но все может быстро измениться, в лучшую или худшую сторону", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.