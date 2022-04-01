МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи 4 апреля пройдут в режиме, аналогичном установленному на 1 апреля, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ может сократить временной коридор расчета официального курса доллара

"Четвертого апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту. На рынке акций будут доступны: с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов… и c 9.50 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК…", — говорится в сообщении.

Также на рынке акций с 9.50 до 19.00 будут торговаться остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.50 до 18.50 паи 33 паевых инвестиционных фондов в режиме основных торгов и c 9.50 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК; торги остальными инструментами рынка акций не проводятся, отмечается там же.

"На рынке облигаций пройдут торги: с 9.50 до 18.50 всеми облигациями (за исключением корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций РФ без централизованного хранения сертификата в НРД) в режиме основных торгов… и с 9.30 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК; c 9.30 до 19.00 корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.30 до 19.00 в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки"", — отмечается в сообщении.

Торги облигациями проводятся с расчетами в рублях, напоминает биржа.

На срочном рынке будут доступны с 10.00 до 18.45 мск все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок. На денежном рынке торги в адресных режимах проводятся с 9.30 до 19.00 мск, в безадресных режимах – с 10.00 до 19.00 мск.

Торги на валютном рынке пройдут с 9.50 до 19.00 мск (9.50-10.00 мск аукцион открытия); с 10.00 до 23.50 мск – сделки во внесистемном режиме торгов с одного расчетного кода, отмечается в сообщении биржи.