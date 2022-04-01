Торги на фондовом рынке Мосбиржи в понедельник пройдут в режиме, аналогичном 1 апреля
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи 4 апреля пройдут в режиме, аналогичном установленному на 1 апреля, следует из сообщения торговой площадки.
"Четвертого апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту. На рынке акций будут доступны: с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов… и c 9.50 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК…", — говорится в сообщении.
Также на рынке акций с 9.50 до 19.00 будут торговаться остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.50 до 18.50 паи 33 паевых инвестиционных фондов в режиме основных торгов и c 9.50 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК; торги остальными инструментами рынка акций не проводятся, отмечается там же.
"На рынке облигаций пройдут торги: с 9.50 до 18.50 всеми облигациями (за исключением корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций РФ без централизованного хранения сертификата в НРД) в режиме основных торгов… и с 9.30 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК; c 9.30 до 19.00 корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.30 до 19.00 в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки"", — отмечается в сообщении.
Торги облигациями проводятся с расчетами в рублях, напоминает биржа.
На срочном рынке будут доступны с 10.00 до 18.45 мск все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок. На денежном рынке торги в адресных режимах проводятся с 9.30 до 19.00 мск, в безадресных режимах – с 10.00 до 19.00 мск.
Торги на валютном рынке пройдут с 9.50 до 19.00 мск (9.50-10.00 мск аукцион открытия); с 10.00 до 23.50 мск – сделки во внесистемном режиме торгов с одного расчетного кода, отмечается в сообщении биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836569206.html